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GİRESUN

Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Haber Merkezi İHA
Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Giresun

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda İ.K. isimli şüpheli şahıstan 23.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Esenler, Tuzla, Bahçelievler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. 42 adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 48 şüpheli gözaltına alındı. Bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

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