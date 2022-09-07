Giresun’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan “torbacı” tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda İ.K. isimli şüpheli şahıstan 23.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.