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Giresun'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

Giresun'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

21:4524/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Giresun'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
Giresun'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

Giresun'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Cemal Gürsel Caddesi'nde daha önce yıkılan bir binanın yerine yapılması planlanan yeni yapı için temel atma çalışmaları sırasında bitişikteki bina hasar gördü.


Olayın ardından bölgeye sevk edilen emniyet güçleri ve Giresun Belediyesi zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, binanın yıkılma riski taşıdığını belirterek, tahliye kararı aldı. Hasarlı bina boşaltılırken, yıkımı için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.


Yetkililer, çevrede yaşayan vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

#Giresun
#Yıkılma tehlikesi bulunan bina
#Giresun Merkez

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