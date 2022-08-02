Gündem Giresunun Bulancak ilçesinde kaybolan üç yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu
GİRESUN

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan üç yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde evinin bulunduğu bölgede dün akşam saatlerinde kaybolan üç yaşındaki Y.M. için arama çalışmaları başlatıldı. Evine yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta bulunan çocuk Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Giresunun Bulancak ilçesinde kaybolan üç yaşındaki erkek çocuk sağ bulundu
Arşiv.

AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından sürdürülen arama çalışmalarında küçük çocuk, evinin yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ bulundu.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilen Y.M, ilk müdahalenin ambulansta yapılmasının adından Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayıp iki çocuk için bir ilçe seferber oldu: Kanalda insan zinciri oluşturuldu
FOTOĞRAF 13
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Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.’den (11) dün saat 15.00’ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.
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Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı.
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Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, \"Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım\" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.
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Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı.
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Kanallda yürütülen çalışmalarla eşzamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.
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Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk’un da bizzat yerinden takip ettiği arama çalışmaları, çocukların serinlemek için girebileceği düşünceyle sulama kanalında yoğunlaştırıldı.
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Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailelerin 24 saatlik endişeli bekleyişi sürüyor.
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Kayıp iki çocuk için bir ilçe seferber oldu: Kanalda insan zinciri oluşturuldu
Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

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