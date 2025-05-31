Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Gönüllü gençlerden hastane duvarlarına renkli dokunuş

Gönüllü gençlerden hastane duvarlarına renkli dokunuş

15:3831/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.
Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.

Van'ın Gevaş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, devlet hastanesi duvarlarını hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimlerle süsledi.Gençlik Lideri Necat Kaçmaz:"Çocuklar korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Biz de bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Çizdiğimiz resimlerle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı amaçladık" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi gönüllüsü 20 genç, ilçede hizmete yeni açılan Gevaş Devlet Hastanesi binasının duvarlarını güzelleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Boya ve fırçalarını alarak hastaneye gelen gençler, çocuk servisinin bulunduğu alanlara sevilen çizgi film karakterleri ve masal kahramanlarını, kadın hastalıkları ve doğum bölümü ile diğer polikliniklerin koridorlarına ise hastaların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak resimler çizdi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmayla hastane duvarlarını renklendiren gençler, yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmasıyla hasta ve yakınlarını sevindirdi.

"Çocukları mutlu etmek için hastane duvarlarını çizgi film ve masal karakteriyle süsledik"

Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Ergenç, gönüllülerle hastane ve okullarda etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Hastaneyi güzelleştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Hastanemiz yeni yapıldı, biz de katkı sunmak istedik. 20 kişilik gönüllü ekibimizle hastaları ve çocukları mutlu etmek için hastane duvarlarını çizgi film ve masal karakteriyle süsledik. Gönüllülerimizle birçok etkinlik düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Hasta ziyaretleri yaptık, hasta çocuklara oyuncaklar hediye ettik. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hasta ve hasta yakınları mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Bu durum bizi çalışmaya çok teşvik ediyor."

Gençlik lideri Necat Kaçmaz ise "Resim atölyemizde eğitim alan gençlerimiz güzel bir farkındalık çalışmasına imza attı. Yapımı yeni tamamlanan hastanemizde çizim ve boyama çalışması gerçekleştirdik. Önceliği çocuk servisine verdik. Çocuklar korktukları için hastaneye gelmek istemiyorlar. Biz de bu durumun önüne geçmeye çalıştık. Çizdiğimiz resimlerle çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmayı amaçladık." diye konuştu.

Hastane duvarlarını çocuklar için renklendirdiklerini dile getiren gönüllü resim öğretmeni Yunus Kaplan da "Çocukların hastane korkularını yenmesi ve biraz daha rahat hissetmeleri için çizimler yaptık. Arkadaşlarla eğlenerek bu işi tamamladık. İnşallah daha güzel işler yapacağız." dedi.




#Boyama
#Gevaş Devlet Hastanesi
#Gevaş Gençlik Merkezi
#gönüllüler
#Van
#resim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları