Antalya’da tıp tarihine geçen nakil: Kuzeninde yeniden hayat buldu

Antalya'da Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Türkmenistanlı kadın doğum uzmanı Maysa Gurbannyyazova Taşbaş'a, doktorları nakil olması gerektiğini söyledi. Ailesi donör olmak istedi ancak tıbbi açıdan uygunluk sağlanamadı. Bu süreçte Türkmenistan'da yaşayan kuzeni Murat Charyyew devreye girdi. Hiç düşünmeden Türkiye'ye gelen Charyyew, karaciğerinin bir bölümünü kuzenine bağışladı. Taşbaş, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla hayata yeniden tutundu. Hastanede ilk kez canlıdan canlıya karaciğer nakli de başarıyla gerçekleştirildi.









'Yeni hayatıma başladım'





Hastalığını 2023 yılında öğrendiğini söyleyen Maysa Gurbannyyazova Taşbaş, "Kadın doğum uzmanıyım ve nasıl bu hastalığa yakalandığımı anlamadım. Kandan da geçebilecek bir rahatsızlık. Kuzenim bana karaciğerini verdi. Onun sayesinde nakil oldum. Bana ikinci hayatımı önce kuzenim sonra doktorlarım verdi. Yeni hayatıma başladım. İyileşme sürecine giriyorum" diye konuştu.









'Kuzenim için geldim'





Verici olmak için Türkmenistan'dan Türkiye'ye geldiğini anlatan Murat Charyyew, "Bana memleketteyken telefon geldi. Kuzenim, nakil olması gerektiğini söyledi. Ben de hiç düşünmeden uyumlu çıkarsa hemen Türkiye'ye gelebileceğimi söyledim. Hiç korkmadım, ikimiz de çok iyiyiz" dedi.









'Organ bağışı hayat kurtarır'





Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras, organ nakli ekibinin başarılı operasyona imza attığını kaydederek, "Organ nakli ekibimiz, çok başarılı bir operasyonla hastanemizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirdi. Bu sayede karaciğer yetmezliği olan hastamıza yeni bir yaşam umudu sağlandı. Nakil yapılan hasta, ekibimizin takibinde olan bir hastaydı ve kendisi için uygun karaciğer vericisi arayışı sürüyordu. Kuzeni verici oldu ve gerekli tıbbi koşullar sağlandıktan sonra güçlü ve deneyimli bir ekiple ameliyata girildi. Ameliyatın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen hem alıcı hem de verici hastamızın sağlık durumu gayet iyi, her ikisi de hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek durumda. Organ bağışı hayat kurtarır" diye konuştu.





'Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği vardı'





Nakil için acilen verici arayışına girdiklerini belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner ise "Maysa hanımın Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği vardı. Biz de hastamızı görüp değerlendirdik ve nakil ihtiyacı olduğuna konsey olarak karar verdik. Hastamız Türkmenistan vatandaşı. Verici adayımız da Türkmenistan'dan geldi. Kendisi hastamızın kuzeni, genç bir birey olan Murat. Onu da hızlıca yatırıp değerlendirdik, tetkiklerini yaptık. Uygun bir aday olduğunu belirledikten sonra ameliyat gününü planladık" dedi.





'İlk canlıdan canlıya karaciğer nakli'





Nakil operasyonu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Arif Aslaner, "Operasyona verici hastamızla başladık. Verici ameliyatı yaklaşık 6 saat sürdü. Murat'tan sağ karaciğer lobunu aldık, bu da karaciğerin yaklaşık yüzde 70'ine tekabül eden bir hacimdi. Diğer ekibimiz alıcı hastamız Maysa hanımın hastalıklı karaciğerini çıkarmıştı. Sonrasında nakil işlemini başlattık. Maysa hanımın ameliyatı da yaklaşık 10 saat sürdü. Her şey olağan seyrinde ilerledi ve ameliyat sonrası iki hastamızı da yoğun bakıma aldık. Merkezimizde ilk canlıdan canlıya karaciğer naklini gerçekleştirmiş olduk. Aslında bu süreç öncesinden planlanmıştı fakat araya pandemi girince vakalarımız olamadı. Kısmet bugüne ve bu hastalarımıza oldu" diye konuştu.











