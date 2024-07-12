Gönüllü turizm elçileri 10 dilde hizmet verecek

Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde Yarihi Yarımadayı ziyaret eden turistlere yardımcı olmak ve kenti tanıtmak amacıyla yürütülen 14. Gönüllü Turizm Elçileri projesinin tanıtım lansmanı Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Tarihi Alman Çeşmesi’nin yanında yapılan lansmana Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile turizm elçisi olan 400 genç katıldı.

10 DİLDE DESTEK

Proje hakkında bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan şu ifadeleri kullandı: "Projemiz bu yıl 1 Koordinatör, 6 süpervizör ve 400 Turizm Elçisinden oluşmaktadır. Elçilerimiz Suriçi’nin 6 bölgesinde; Sultanahmet, Ayasofya, Divanyolu, Gülhane, Eminönü, Beyazıt çevresinde faaliyet gösterecek. Şehrimizi ziyaret eden turistler, gençlerimizden; İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Farsça, Korece, Rusça, Çince, Japonca olmak üzere toplam 10 dilde danışmanlık hizmeti alabilecekler."

CEP HARÇLIKLARINA ZAM

Lansmana katılan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç , projede görevli gençlerin günlük harçlıklarını 125 liradan 300 liraya çıkarttıklarını duyururken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da gençlere telefon numarasını vererek günün her saati herhangi bir bilgi almak için kendine ulaşabileceklerini bildirdi.

ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İÇİN BURADAYIM

Dilini geliştirmek ve ülkesini temsil etmek için projeye dahil olduğunu söyleyen 15 yaşındaki İrem Sude Gül, “Turistlere İngilizce ve Almanca destek oluyorum, sorularını yanıtlıyorum. İlk tecrübem güzeldi, anlaşabildim. İletişim kurabileceğimi düşünmüyordum ama oldu çok şükür. Hiç tahmin etmediğim, hiç bilmediğim ülkelerden bile turistler gördüm. Bazen akbil soruyorlar bazen gidecekleri yeri soruyorlar. Onlara yardımcı olacak birilerini gördüklerinde de mutlu oluyorlar” dedi.







