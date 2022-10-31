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SİVAS

Gören vazgeçiyor: 20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar

Engellilerin unutulmadığı yaya üst geçidinde sağlıklı vatandaşlar unutulunca ortaya bu manzara çıktı, 200 metre uzunluğundaki yaya üst geçidini çok az kişi kullanıyor.

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Haber Merkezi İHA
Gören vazgeçiyor: 20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar
Gören vazgeçiyor: 20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan yaya üst geçidi uzunluğuyla dikkat çekiyor. Şehir girişinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerinde geçtiğimiz yıllarda inşa edilen yaya üst geçidinde engelli vatandaşlar unutulmadı. Her iki tarafında da engelli rampası bulunan üst geçit, rampadaki eğim nedeniyle yaklaşık 200 metre uzunluğunda.


Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalye ile hafif bir eğim verilen üst geçitten kolaylıkla karşıya geçebiliyor. Öte yandan sağlıklı vatandaşlar yolun karşısına geçmek için 20 metrelik mesafe için 200 metre yürümek zorunda kalıyor. Bu nedenle az sayıda kişi karşıya geçmek için yaya üst geçidini kullanmayı tercih ediyor. Çok sayıda kişi güvenli bir şekilde yaya üst geçidini kullanarak karşıya geçmek yerine tehlikeli olanı tercih edip araçların arasından karşıya geçmek istediği için bu kavşakta kazada eksik olmuyor.

“Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz”

İlçe sakinlerinden İbrahim Işık, uzunluğu nedeniyle üst geçidi kullanmadığını söyleyerek, “Gördüğünüz gibi bu üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçtim. Sadece ben değil herkes yoldan geçiyor. Bana göre uygunsuz ve uzun bir üst geçit yapıldı. Bende daha güzel bir üst geçit yapılabilirdi. Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz. Yol tehlikeli daha uygun bir üst geçit yapılsa onu kullanırız. Neden kendimizi tehlikeye atalım” dedi.

Merdiven eklenmesini istiyorlar

Ali Osman Artemiz, üst geçidin rampalarının yanında sağlıklı vatandaşlar için merdiven yapılmasını talep ederek, "Ben bu yolu ölüm geçidi olarak tabir ediyorum çünkü çok kaza oluyor. Bu üst geçit çok fazla kullanılmıyor. Kullananlarda fotoğraf çekilmek için çıkıyor. Yapısal olarak çok uzun bir üst geçit. Buranın kısaltılarak daha kullanışlı hale getirilmesini istiyorum” diye konuştu.

Filmlere konu olacak üst geçit: Çıkışı var inişi yok
GÜNDEM
Filmlere konu olacak üst geçit: Çıkışı var inişi yok

Burayı görenler şaşırıyor: Tavuklara özel üst geçit
FOTOĞRAF 5
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Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayi Sitesi’nde asansör dükkanı işleten 65 yaşındaki Kazım Aygün, iş yerinin çatısındaki tavuklar için farklı bir yol izledi. Hayvanların çatıda sadece yemle beslediğinden dolayı yeterli vitamin alamadıklarını düşünen Aygün, tavukların dükkanın karşısındaki yeşil alana güvenli bir şekilde ulaşması için demir profillerden bir üst geçit inşa etti. 20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit yaklaşık 7 bin liraya mal oldu.
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Bu şekilde hayvanların yolu işgal etmediğini ve çimlerden beslenebildiğini belirten Akgün, \"Asıl mesleğim asansörcülüktür. Çocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar\" dedi.
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Tavukların çatıda sağlıklı beslenemediğini belirten Aygün, \"200’ü aşan tavuğum var. Çatıdan yeşil alana geçmeleri için bu üst geçidi yaptım. Hayvanları üst geçitten geçmeye alıştırdım. Onlar da kısa sürede alıştılar. Burayı görenler şaşırıyor\" diye konuştu. Üst geçidi kullanmaya alışan tavuklar, karınlarını doyurduktan sonra çatıya geri dönüyorlar.
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Burayı görenler şaşırıyor: Tavuklara özel üst geçit
Samsun'da bir sanayi esnafı dükkanının çatısında beslediği 200'ü aşkın tavuğun yolun karşısındaki çim alana güvenli bir şekilde geçmesi için üst geçit yaptı.


Gören vazgeçiyor

Gören vazgeçiyor

​20 metrelik mesafe için 200 metre yürüyorlar.
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