Görevden alınan 3 belediye başkanı için seçim tarihi belli oldu

İçişleri Bakanlığı tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı ile ilgili alınan kararı açıkladı. Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan ilçeleri belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırılırken belediyelerde seçimin yapılacağı tarih de belli oldu
İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
3 belediye için seçim tarihi belli oldu
İstanbul merkezli soruşturmalarda tutuklanan İstanbul Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Adana Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;
Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.