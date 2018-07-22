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Görevleri buymuş

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terörist cenazelerine katılan milletvekillerine sahip çıktı. Haklarında soruşturma açılmasına tepki gösteren Buldan, PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılıp ailelerine taziyeye gitmenin “en büyük görev ve sorumlulukları” olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
​HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

Devletin askeri ve polisine, sivil vatandaşlara kurşun sıkan, masumları öldüren terör örgütü PKK’nın her zaman arkasında durup, örgütü ve İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ı her fırsatta savunan HDP, alçaklıkta sınır tanımıyor. HDP’li milletvekilleri, başarılı operasyonlarda öldürülen PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılarak milletin sinir uçlarına dokunuyor, devlete adeta meydan okuyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yıllardır devam eden bu skandal, parti içi disiplini haline dönüşmüş durumda. HDP’li vekiller en son; kırmızı listedeki PKK’lı terörist Mehmet Yakışır ile Devran Baysal’ın cenazesinde boy gösterdi. HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları, Eren Bülbül’ün katili PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır’ın; HDP Batman milletvekilleri Feleknas Uca ve Mehmet Rüştü Tiryaki de Hakkari’de öldürülen PKK’lı Devran Baysal’ın cenazesine katılmışlardı. Diyarbakır ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları, teröristlerin cenazesine katılan HDP’li milletvekilleri hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatmıştı.

‘EN BÜYÜK GÖREVİMİZ’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan PKK’lı teröristlerin cenazelerine katılan milletvekillerine yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Buldan şunları söyledi: “Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu, bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbetteki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine taziyeye gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. Nerede olursak olalım, kim neden dolayı yaşamını yitirmiş olursa olsun biz o ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. O yüzden bütün milletvekili arkadaşlarıma şunu ifade etmek istiyorum, hangi ilden seçildiyseniz, orada yaşanan en ufak üzüntü ve sevince ortak olmak bizlerin en büyük görevi ve sorumluluğudur.”

Demirtaş: Gitmeyeni disipline veririm

Dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 8 Ekim 2015’te yaptığı bir açıklamada, PKK’lıların HDP’nin seçmeni olduğu ve teröristlerin cenazesine gitmeyen milletvekilleri hakkında soruşturma açılacağını söylemişti. Demirtaş’ın o konuşması şöyle: “Bizim bir milletvekilimiz bir PKK’lının cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor medyada. Seçmenimiz o bizim. Bize oy veren, güvenen insan. Evladını yitirmiş çatışmada. (..) Açık söyleyeyim; halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasınlar ben soruşturma açtırırım, parti disiplini gereği.”

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