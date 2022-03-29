Görme engelliler için oy pusulası: Yasa teklifi seçim kanununa eklendi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine başlanılacak seçim kanun teklifine yapılacak eklemeyle, görme engelli vatandaşların sandıkta tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak önemli bir düzenleme de hayata geçirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından, “Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile ‘görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon’ uygulaması yapılacaktır” dedi. Yazıcı, Böylece görme engelli seçmenlerin ‘oyun gizliliği’ esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacağını dile getirdi.

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