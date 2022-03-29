Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Görme engelliler için oy pusulası Yasa teklifi seçim kanununa eklendi
ANKARA

Görme engelliler için oy pusulası: Yasa teklifi seçim kanununa eklendi

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine başlanılacak seçim kanun teklifine yapılacak eklemeyle, görme engelli vatandaşların sandıkta tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak önemli bir düzenleme de hayata geçirilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Görme engelliler için oy pusulası: Yasa teklifi seçim kanununa eklendi
Arşiv

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşmelerine başlanılacak seçim kanun teklifine yapılacak eklemeyle, görme engelli vatandaşların sandıkta tek başına oy kullanmalarına imkan sağlayacak önemli bir düzenleme de hayata geçirilecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından, “Görme engelli kardeşlerimizin vatandaşlık görevini yerine getirirken karşılaştığı sıkıntıya son verecek bu düzenleme ile ‘görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon’ uygulaması yapılacaktır” dedi. Yazıcı, Böylece görme engelli seçmenlerin ‘oyun gizliliği’ esasına uygun bir şekilde oy kullanmalarına imkan sağlanacağını dile getirdi.

Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi: Seçmen göçüne 3 ay freni
GÜNDEM
Seçim Kanunu Teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi: Seçmen göçüne 3 ay freni

Seçim Kanunu Teklifi kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye indi
GÜNDEM
Seçim Kanunu Teklifi kabul edildi: Baraj yüzde 7'ye indi
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.