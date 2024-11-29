‘Grubun abisi’ de tepkili: Barikat çok büyük hata

Ana muhalefet CHP’de 'barikat krizi' parti üst yönetimi içinde var olan ayrılıkları keskinleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel'in “CHP Meclis Grubu'nun abisidir" diyerek, grup başkanvekillerinin de üstünde bir makama çıkardığı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da CHP'deki 'yönetememe' krizinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.





50 YIL KONUŞULACAK HATA

Ağbaba, TBMM koridorlarında konuştuğu milletvekillerine grup yönetiminden ve genel merkez idaresinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirir oldu. Edinilen bilgiye göre, Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın koordinasyondaki 'barikat eylemi' için "50 yıl konuşulacak bir hata yaptık. Bakanın önünü kesiyorsun bari bir 'Çay içebilir miyiz' diye bir sor" diyerek durumun iyi yönetilemediğini ifade etti.





OLAYIN AKTÖRÜ OLMADI

Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşanan barikat krizi sonrasında yeniden açılan müzakerede de çıkan arbedede Ağbaba'nın olaylara doğrudan müdahil olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Ağbaba'nın, Bakan Ali Yerlikaya'nın önünün kesileceğinden haberdar olduğu ancak olayın bu kadar büyüyerek kavgaya dönüşmesinden rahatsız olduğunu ve rahatsız-lığını da Özel'e aktardığı bildirildi.















