Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule'de iki tırda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule'de iki tırda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

10:455/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kapıkule
Kapıkule

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan 2 tır risk analizleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Tırlarda şüpheli yoğunluk tespit edilen alanlarda dedektör köpekler kullanılarak detaylı arama yapıldı.

Tırlardan birinde 105 kilogram, diğerinde 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, şüphelilerin uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirdiği tespit edildi.

Yapılan çalışmanın ardından tırı fiziki takibe alarak bırakan ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu alıcılarını yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



#Kapıkule Sınır Kapısı
#Uyuşturucu Operasyonu
#Edirne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Adana Kurban bayramı namazı vakti