Gümüşhane'de evinde ölü bulunan akademisyen için cenaze töreni düzenlendi

20:077/01/2026, Çarşamba
AA
Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu
Doç. Dr. Bayram Çağlar, evinde ölü bulundu

Doç. Dr. Bayram Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Çağlar'ın cansız bedenini buldu. Akademisyenin cenazesi, İletişim Fakültesi binası önünde düzenlenen törenle memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Evinde ölü bulunan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar (56) için tören yapıldı.

Karşıyaka Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Çağlar'ın ailesi ve yakınları kendisinden bir süredir haber alamadıkları gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapısı açılan evde Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Çağlar'ın ailesinin şehir dışında yaşadığı öğrenildi.

Cenazesi morgdan alınan Çağlar için İletişim Fakültesi binası önünde düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve Çağlar'ın ailesi katıldı.


Cenazesi memleketine uğurlandı

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Çağlar'a Allah'tan rahmet dileyen Yıldız,
"Dünya böyle bazen beklenmedik dönemler, beklenmedik yaşlara sürprizler yapabiliyor."
dedi.
Tören alanını dolduran kalabalığı işaret eden Yıldız,
"Mesai arkadaşıyla birlikte bu yolculukta kendisinin güzel işler ve güzel sedalar bıraktığını resmetmiş bir hocamız. Kendisine rahmet diliyoruz."
ifadesini kullandı.

Çağlar'ın kız kardeşi Hacer Çağlar ise çok üzüntülü olduklarını belirtti.

Helallik istenilip, dua edilen törenin ardından Çağlar'ın cenazesi Trabzon'a uğurlandı.

Yaşamını yitiren akademisyenin cenazesi, yarın Trabzon'da toprağa verilecek.




#Akademisyen
#Gümüşhane
#Cenaze Töreni
