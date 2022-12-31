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POLİTİKA

Güneydoğu Avrupa’da istikrar önemli: Karadağ’ın AB üyeliğini destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile İstanbul’da bir araya geldi. Erdoğan, basın toplantısında, Güneydoğu Avrupa’da istikrar önemine dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güneydoğu Avrupa’da istikrar önemli: Karadağ’ın AB üyeliğini destekliyoruz
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile İstanbul’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Vahdettin Köşkü’nde düzenlediği ortak basın toplantısında Karabağ’ın Avrupa Birliği üyeliğine destek verdi. Erdoğan, “NATO müttefikimiz Karadağ’ın AB’ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz” dedi.Erdoğan, mevkidaşı ile görüşmesinde, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Güneydoğu Avrupa’da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanların ve Avrupa’nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor. Bu minvaldeki çalışmalarını, temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı ile birlikte başarıyla yürütüyor. Karadağ’ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.”

Pele için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele’nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele’nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz” dedi. Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

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