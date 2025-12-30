Güngören'de beş katlı binada balkon çöktü

İstanbul'un Güngören ilçesinde 5 katlı binanın en üst katındaki balkon çöktü. Yayalar, düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın en üst kat dairesindeki balkonda çökme meydana geldi. O sırada kaldırımda yürüyen yayalar düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Cadde üzerinde park halindeki bir otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler kopan balkon parçasının bulunduğu dairede çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin binadan karot örneği aldıktan sonra gerekli işlemlerin yapılacağı öğrenildi. Binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.