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Ankara'da yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

Günün kahramanları: 30 kişiyi iş makinesi ile kurtardılar

Ankara'da 4 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, inşaat işçileri tarafından vinçle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 20 kişiden 12'si ayakta tedavi edilirken, 1’i çocuk 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.

Haber Merkezi DHA IHA
Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı
Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman boşluğuna dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 30 kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi.

Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

VİNÇLE KURTARILDILAR

Mahsur kalanların çığlıklarını duyan inşaat işçileri de olaya müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren bir kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

AİLELER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

YAŞANAN PANİK ANLARI KAMERADA

30 kişinin mahsur kaldığı olayda yaşanan panik anları ise çevredekileri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı

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Yangında mahsur kalanları inşaat işçileri kurtardı
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