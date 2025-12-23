Habertürk ve Show TV'den ortak açıklama: 1310 basın çalışanının emeklerine saygı gösterilmeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, medyada tanınan isimlerin de aralarında yer aldığı birçok isim tutuklandı. Testleri pozitif çıkan isimler arasında Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci de yer aldı.

İki ekran yüzünün tutuklanması sonrası, sosyal medyada tüm kurumu zan altında bırakacak asılsız ithamlar dolaşıma sokuldu.

Habertürk'ten bünyesinde çalışan basın emekçilerine ilişkin açıklama

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor, 'ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu' gündemi üzerinden kendilerini hedef alan spekülasyonlara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

İddiaların; muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri pozisyonlardaki toplam 1310 basın emekçisi ile ailelerini derinden üzdüğü ifade edildi. Basın emekçilerinin mesleki kariyerlerine, aile ve sosyal yaşamlarına ve emeklerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz.

Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya gurubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir.

Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız.

Her zaman olduğu gibi, kurumsal yapımızla ve tüm basın emekçisi arkadaşlarımızla birlikte basın meslek ilkelerine bağlılıkla görevimizi yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz"







