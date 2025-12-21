Güllü'nün kızı cezaevinden ilk kez konuştu: 'Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı'

Annesine yönelik, 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden ilk röportajını verdi. Cezaevinde ilk haftasını geride bırakan ve annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde ilk kez Habertürk'e konuştu.





Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada seyir değişti. Ulu'nun; "Tuğyan'ın Gül anneyi pencereden attığını net bir şekilde gördüm” itirafı sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Habertürk'ün haberien göre Tuğyan Ülkem Gülter'in açıklamaları şu şekilde:





"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"





"Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum"













'FERDİ AYDIN'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'





''Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?''





Kardeşiniz Tuğberk savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" dedi. Bu sözler için ne dersiniz?





''Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti, ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim.''







