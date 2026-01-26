Hafıza'nın 109'uncu bölümü yayınlandı: Kartlar dağıtıldı masayı kim kuruyor?

Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, yaşanan son gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 109'uncu bölümüyle yayınlandı. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde yeni dünya düzeni oluşurken Batılı güçler ile diğer ülkelerin stratejisini, "Kartlar dağıtıldı masayı kim kuruyor?' başlığı ile ele aldı.
Yeni Şafak’ın ses getiren programı Hafıza, 109'uncu bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, bu bölümde küresel güç savaşları ve o güçlerin etkisiyle şekillenecek yeni dünya düzeni konusunu masaya yatırdı.
Küresel birçok gelişme ile Türkiye'yi de ilgilendiren konuların ele alındığı Hafıza'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz:
