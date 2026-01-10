Hakkari-Çukurca karayolunda 2 ayrı çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolunda üzerinde bulunan Taşbaşı köyü ile Kunebız mevkilerinde iki ayrı yere çığ düştü. Çığ düştüğü sırada yolda araç trafiğinin olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi. O anlar, bölgede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.