Hakkari-Çukurca karayolunda 2 ayrı çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

Hakkari-Çukurca karayolunda 2 ayrı çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

10/01/2026, السبت
10/01/2026, السبت
IHA
Yetkililerden kritik uyarı.
Yetkililerden kritik uyarı.

Hakkari-Çukurca yoluna düşen 2 ayrı çığdan dolayı yol ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Hakkari-Çukurca karayolunda üzerinde bulunan Taşbaşı köyü ile Kunebız mevkilerinde iki ayrı yere çığ düştü. Çığ düştüğü sırada yolda araç trafiğinin olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması muhtemel bir faciayı önledi. O anlar, bölgede bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücüleri çığ riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.



#Hakkari-Çukurca karayolu
#kar
#çığ
