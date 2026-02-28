Halep’e yeşil dokunuş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında Halep şehir merkezinde 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapılacak, 5 adet otobüs hibe edilecek. Proje, kamuya açık yeşil alan ihtiyacını karşılamanın yanı sıra şehrin sosyal yaşamına da katkı sağlayacak.
Türkiye’nin Suriye krizinin başlangıcından bu yana sürdürdüğü insani duruş, sahada somut projelerle güçlenmeye devam ediyor. Sınır şehri kimliğiyle sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halep’te hem gönüllere hem şehrin altyapısına dokunan önemli adımlar attı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Halep Valiliği arasında, "Halep Millet Bahçesi Parkı Yapımı ve Araç Hibesi Ortak Proje Protokolü" imzalandı. Protokole göre Halep şehir merkezinde kamuya açık alan olarak kullanılacak 150 bin 692 metrekarelik alanda Millet Bahçesi Parkı'nın yapımı gerçekleştirilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Halep Valiliği'ne 5 adet 8 metrelik otobüs hibe edilecek.
150 DÖNÜMLÜK ALAN
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halep ile Gaziantep arasındaki bağın yüzlerce yıllık ortak bir tarihe dayandığını belirtti. Aynı medeniyet, kültür ve inancın mirasçıları olduklarını ifade eden Şahin, “Kardeşlik iyi günde de kötü günde de birlikte olmaktır. 13 yıl önce yaşanan acıları birlikte hissettik. Açık kapı politikasıyla kardeşlerimize evlerimizi ve sokaklarımızı açtık. Bu bağ sadece geçmişe değil geleceğe de dayanıyor. Sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte Halep'in yanında olmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
DESTEKLER BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ
Halep Valisi Azzam Al Gharib ise tarih boyunca iki ülke arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu belirterek, “Bu ilişki hep güçlü kalacak. Suriye'nin zor zamanlarında Türkiye bize olan desteğini her zaman sürdürdü. Bu destekler bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Gaziantep ile Halep arasındaki ilişkinin yüzlerce yıllık ortak geçmişe dayandığını, imzalanan protokolün kardeşlik hukukunun somut bir adımı olduğunu ifade etti.
10 BİN KİŞİYE KARDEŞLİK SOFRASI
- Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca insan Türkiye’ye sığındı. Türkiye, insani yaklaşımıyla zor zamanlarda Suriyelilere kapılarını açarken, bugün geri dönüş sürecinde de destek mekanizmalarını sürdürüyor. Halep’te düzenlenen ve çoğunluğu yetimlerden oluşan 10 bin kişilik iftar programı, bu dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, duygu dolu anlara sahne oldu. Halep’teki Şabaniye Medresesi öğrencilerinden Muhammed el-Müfti, “Özgürleşmenin ardından Halep’te ve tüm Suriye’de büyük bir açılım ve rahatlama yaşadık. Bu süreçte birçok ülke destek verdi ancak özellikle kardeş Türkiye’nin desteği bizim için çok daha anlamlı ve kıymetliydi. Türkiye sadece maddi yardımlarla değil, gönül bağıyla, samimiyetiyle ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren güçlü duruşuyla Suriyeli kardeşlerine sahip çıktı” dedi.