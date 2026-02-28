Halep’e yeşil dokunuş

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından milyonlarca insan Türkiye’ye sığındı. Türkiye, insani yaklaşımıyla zor zamanlarda Suriyelilere kapılarını açarken, bugün geri dönüş sürecinde de destek mekanizmalarını sürdürüyor. Halep’te düzenlenen ve çoğunluğu yetimlerden oluşan 10 bin kişilik iftar programı, bu dayanışmanın en güçlü sembollerinden biri oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, duygu dolu anlara sahne oldu. Halep’teki Şabaniye Medresesi öğrencilerinden Muhammed el-Müfti, “Özgürleşmenin ardından Halep’te ve tüm Suriye’de büyük bir açılım ve rahatlama yaşadık. Bu süreçte birçok ülke destek verdi ancak özellikle kardeş Türkiye’nin desteği bizim için çok daha anlamlı ve kıymetliydi. Türkiye sadece maddi yardımlarla değil, gönül bağıyla, samimiyetiyle ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren güçlü duruşuyla Suriyeli kardeşlerine sahip çıktı” dedi.