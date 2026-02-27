Yeni Şafak
Suriye'nin Deyrizor ilinde mayın patlaması: 3 ölü 2 yaralı

Suriye’nin Deyrizor ilinde mayın patlaması: 3 ölü 2 yaralı

22:0427/02/2026, Cuma
AA
Suriye’nin Deyrizor ilinde patlama
Suriye’nin Deyrizor ilinde patlama

Suriye’nin Deyrizor ili kırsalında, devrik rejim unsurlarından kaldığı değerlendirilen bir mayın patladı. Seyir halindeki bir aracın infilak etmesiyle meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Suriye’nin Deyrizor ili kırsalında devrik rejim kalıntılarından kalan mayın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin haberine göre, Deyrizor ilinin batı kırsalında, Şumeytiye kasabası yakınlarında bir araç seyir halindeyken devrik rejim unsurlarından kaldığı değerlendirilen bir mayın patladı.

Patlama sonucu araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



#Deyrizor
#Patlama
#Suriye
