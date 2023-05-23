Haliç tramvayı Eminönü’ne 4 yıldır varamadı

2016'da AK Parti yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihale edilip yapımına başlanan Alibeyköy-Eyüp-Eminönü Tramvay Hattı Projesi, İBB 2019’da CHP’ye geçince son durağa varamadı. AK Partili yönetim projeyi 2016’dan 2019’a kadar yüzde 95 seviyesine ulaştırdı. Alibeyköy Cep Otogarı’ndan Cibali’ye kadar 8,8 kilometre ray döşenip 12 durak tamamlandı.

CHP İLE DURDU

2019 yerel seçimleriyle İBB yönetimi CHP’ye geçti. CHP göreve geldikten sonra, o döneme kadar yapılmış Alibeyköy-Cibali kısmını hizmete açtı. Ancak hattın devamı bir türlü tamamlanmadı. 2019’da Cibali’ye ulaşan proje, CHP’li İBB ile geçen 4 yılda Eminönü’ne varamadı. Tramvayın Eminönü’ne ulaşması için geri kalan 1,4 kilometrelik kısımda çalışmalar çok yavaş. Yarım kalan şantiyeler de çirkin görüntüye neden oluyor.

ALT GEÇİT BEKLİYOR

Tramvayın şu anki son durağı olan Cibali’den Eminönü’ne ulaşabilmesi için 350 metre uzunluğundaki Unkapanı Köprüsü alt geçidinin tamamlanıp geri kalan bölüme ray döşenmesi gerekiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020’de tamamlayacağını açıkladığı proje, Unkapanı Köprüsü alt geçidindeki çalışma bitirilmediği için tamamlanamıyor. Hattın geçtiği bölge esnafı ve vatandaşlar da hattın bir an önce Eminönü’ne ulaşmasını bekliyor.







