Haliç Üniversitesi Metaverse bursu kazananı ABD'ye staja gidiyor.

‘‘The Genesis of Realm Collection adlı projem, 5555 parçadan oluşan, krallar ve kraliçelerin olduğu bir NFT koleksiyonu. Play To Earn ve Watch To Earn konseptine sahip ve aynı zamanda Open Sea’den satın alınabiliyor. Kullanıcılar oyun oynarken interaktif sorulara cevap verilerek, ödüller üzerinden gelir elde edilebiliyor. Projemin jüri tarafından kabul edilmesi ve bursu kazandığım için çok mutluyum. ABD’ye gideceğim ve orada staj yaparak kendimi Metaverse alanında geliştireceğim için de çok heyecanlıyım.’’