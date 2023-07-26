Haliç Üniversitesi Metaverse bursu kazananı ABD'ye staja gidiyor.

‘‘ Haliç Üniversitesi ile iş birliğimize, ‘Şu an tüm dünyanın yakından takip ettiği Metaverse sektörünün en önemli tasarımcıları, en nitelikli geliştiricileri, en kalifiye yaratıcıları neden bizim ülkemizden çıkmasın?’ diyerek başlamıştık. Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız bu projenin güzel sonuçlarını görmek ve iş birliğimizin bu yıl da devam edecek olması benim için oldukça değerli. Fiziksel dünyanın dijital bir düzleme geçişinin hepimiz farkındayız, dünyanın en büyük şirketleri operasyonlarını birer birer dijital ortamlara aktarıyor. Şunun da farkındayız ki; yeni düzlemin marka yüzleri artık sadece takım elbiseli beyaz yakalar değil. Hayallerine odaklanabilen, girişimci ve cesur gençler sahnede olacak. İşte tam da bu noktadan hareketle, biz Atlas Space olarak, bu genç ve meraklı zihinlere bu dünyanın kapılarını açalım ve parlak zihinlerin inovatif fikirleriyle de değerimizi yükseltelim istiyoruz.