Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi: YKS şampiyonlarının 7 yıldır değişmeyen adresi Medipol

2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Medipol Üniversitesi, kısa süre içinde büyük bir gelişme göstererek Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitesi haline geldi. Medipol; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 4 MYO, 5 enstitü, 21 uygulama ve araştırma merkezi, 141 laboratuvar, sayısı 1500’ü bulan akademik kadrosu ve 42 bini aşkın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Rakamsal büyümesinin yanı sıra sunduğu eğitimin kalite çıtasını günden güne daha yukarılara taşıyan Medipol’ün 29 lisans programı ve dil okulu ulusal-uluslararası akreditasyonlarını tamamladı, kalitesini tescil ettirdi. Tüm Türkiye’de üniversitelerde akredite lisans programı ortalaması yüzde 10,65 iken Medipol’de bu oran yüzde 40.





142 ülkeden 10 binin üzerinde öğrenci





Vakıf üniversiteleri arasında en çok uluslararası öğrencinin eğitim aldığı adres olan İstanbul Medipol Üniversitesinde 142 ülkeden 10 binin üzerinde misafir öğrenci eğitim görüyor. Japonya’dan Almanya’ya, İspanya’dan Türkmenistan’a kadar geniş bir coğrafyadan talep gören Medipol’de uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kabulü için; SAT, ACT, ABITUR gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yüksek puan almaları ya da lise diplomalarından yüksek puanlara sahip olmaları şartı aranıyor.









Üniversite 1.'leri 7 yıldan beri Medipol'ü seçiyor





2016 yılından beri şampiyonların adresi değişmedi, YKS’de derece yapan öğrenciler 7 yıldır Medipol’ü tercih etti. 2022 YKS’de TÜBİTAK Ek Puanı ile Türkiye 1.’si olan iki öğrenci birden Medipol’ü kazandı. Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin’in yanı sıra Türkiye 3.’sü Bilge Ceyda Uzun da Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) tercih etti. 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk 70’te tamamlayan adaylardan kabul eden UTF, geçen yıl da “en yüksek taban puana sahip fakülte” olarak öne çıktı. 2016’den 2022’ye dek kesintisiz şekilde üniversite sınavı birincileri Medipol’ü tercih etti. 2021’de Hasan Mert ile Ali Eren Çakıcılı, 2020’de Özge Dilay Örüm ile Muhammed Rodi Düger, 2019’da Mehmet Berke İşler ve Umut Berat Yavuz, 2018’de Halil Hazar Gelener, 2017’de Beyza Gürbüz ve 2016’da İbrahim Ethem Hamamcı Medipol’ü tercih eden şampiyonlar oldu.





Üniversite sıralamalarında Medipol üst sıralarda





Tüm dünyadaki üniversitelerin çeşitli kriterlere göre sıralandığı pek çok listede Medipol üst sıralarda yer aldı. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasında Türkiye'de 183 üniversite içinde 45. sırada, vakıf üniversiteleri arasında 7. sırada yer alan Medipol, THE'nın (Times Higher Education) oluşturduğu dünya üniversite sıralamasında ise 1201-1.500 bandında kendine yer buldu. Scimago 2023 sıralamasında Türkiye’de 20., dünyada 2.067. sırada yer alan Medipol, ülkemizde işletme alanında 8., mühendislikte 5., bilgisayar bilimlerinde ise 1. sırada yer alma başarısı gösterdi. RUR Dünya Üniversiteler Sıralamasında ülkemizde 29., dünyada 969. sırada yer alan Medipol, TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ise 192 üniversite arasında 18. sıraya, vakıf üniversiteleri arasında 5. sıraya yükselme başarısı gösterdi.





Medipol taban puanda da zirvede





10 kişilik kontenjanının tamamını YKS’yi ilk sıralarda tamamlayan adaylar arasından kabul eden Uluslararası Tıp Fakültesi, Türkiye’deki tüm fakülteler arasında 552,37 ile “en yüksek taban puana sahip fakülte” olarak öne çıkıyor. Medipol UTF’yi Koç Üniversitesinden Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi programları takip ediyor.









Akademisyenler 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde





ABD’den Stanford Üniversitesinin hazırladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde Medipol'den 9 akademisyen yer aldı. Yapılan çalışmada tüm dünyadan 200 bini aşkın bilim insanı, “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki kategoride listelendi. Medipol’den Prof. Dr. Zekai Şen 7.985., Prof. Dr. Abdülbari Bener 27.963, Prof. Dr. Jean De La Rosette 43.642., Prof. Dr. Hüseyin Arslan 64.282., Prof. Dr. Hasan Dinçer 142.854., Doç. Dr. Serhat Yüksel 159.411. ve Prof. Dr. Reda Alhajj 174.348. sıradan listeye girdi.









Derste öğren, labda test et, hastanede uygula





İstanbul Medipol Üniversitesi, güçlü sağlık altyapısı ve laboratuvarlarıyla dikkat çekiyor. Öğrenciler araştırma merkezlerindeki çalışmalar sayesinde ezbercilikten uzak, pratiğe dayalı eğitim görüyor; mesleki becerilerini geliştirebiliyor. Araştırmacılara olduğu kadar öğrencilere de hizmet veren Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) çatısı altında Kanser Araştırmaları, İlaç Geliştirme, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Deney Hayvanları ve Genetik Hastalıklar merkezleri faaliyet gösteriyor. Bir yandan eğitim aldıkları bilim insanlarıyla birlikte araştırma projelerinin bir parçası olan Medipol öğrencileri; öte yandan derste öğrendiklerini Medipol Mega Üniversite Hastanesi başta olmak üzere İstanbul’un dört bir yanında yer alan Medipol’ün sağlık merkezlerinde uygulama imkanına kavuşuyor.









Rektör Seran: Geleceğin Aziz Sancar'larını yetiştiriyoruz





Her yıl YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerinin de aralarında olduğu 10 bine yakın öğrencinin Medipol’ü tercih ettiğini kaydeden İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, YKS’yi en ön sırada tamamlayan öğrencilere tam burslu eğitim vermekle kalmadıklarını, hazırlık eğitimlerinin 2. yarıyılını ABD’de yine tam bursla sağlayıp Harvard ve MIT gibi en prestijli okullarda staj yapma ve gözlemci olma imkânı sunduklarını söyledi. Amaçlarının araştırmacı bilim insanları yetiştirerek geleceğin dünyasında Türkiye'nin üreten ve söz sahibi olan bir ülke olmasına katkı sunmak olduğunu kaydeden Ceran, Medipol’deki kalite ve akreditasyon çalışmalarına da değindi. Ceran şöyle dedi: “Akredite olan program sayımız 29’a yükseldi. 2021 yılı verilerine göre, üniversitemiz akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında 2., tüm yükseköğretim kurumları arasında ise 6. sıraya yükseldi. Hedefimiz, çok yakın bir vakitte tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması.”



