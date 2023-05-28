Halk TV sunucusu Payzın’dan Yeni Şafak’a manipülasyon iftirası

CHP'nin yayın organı Halk TV'de seçim yayınına devam eden İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki başarısına dikkat çekti. Küçükkaya, "Bu koşullara rağmen, 21 yılın iktidarının yıpranmışlığına rağmen, yaşadığımız depreme rağmen hem AK Parti'nin hem Erdoğan'ın bunu böyle alması da bence çok çarpıcı" dedi. Küçükkaya'nın bu sözlerinin ardından stüdyoda bulunan İbrahim Kahveci de "Çok büyük başarı" yorumunda bulundu.