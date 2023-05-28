Halk TV sunucusu Payzın’dan Yeni Şafak’a manipülasyon iftirası

Halk TV sunucusu Şirin Payzın’dan Yeni Şafak’a manipülasyon iftirası
Halk TV’de program yapan yandaş gazeteci Şirin Payzın seçim sonuçları ile birlikte iftira kampanyasına da başladı. Payzın attığı bir tweet ile Yeni Şafak ve Anadolu Ajansı’nı hedef aldı.
“İnanmayın” tweeti attı
Şirin Payzın sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu imasında bulundu.
Yandaş Payzın tweetinde Yeni Şafak ve AA’yı hedef aldı manipülasyon iftirasında bulundu ve “İnanmayın” çağrısı yaptı.
Payzın tweetinde, “AA ve Yeni Şafak manipülasyon yapıyor. İnanmayın! Sandıkları koruyun. Her şeyi deneyecekler. Direnci kaybetmek yok. Morali bozmak yok. Kılıçdaroğlu gayet güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.