Halk TV yazarı Fikret Bila: İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı

"İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir."