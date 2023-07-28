Halk TV yazarı Fikret Bila: İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajlarını değerlendiren Halk TV yazarı Fikret Bila, adaylık duyurusu beklediğini söyledi.
Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu: Toplum liderin değişmesini bekliyor
"İmamoğlu'nun bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı"
Bila, şu ifadeleri kullandı: