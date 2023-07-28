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Halk TV yazarı Fikret Bila: İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" açıklaması, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. İmamoğlu'nun mesajlarını değerlendiren HalkTV yazarı Fikret Bila, İmamoğlu'nun genel başkanlığa adaylığını duyurabileceğini söyledi. Bila, "İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı." dedi.

10:19 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajlarını değerlendiren Halk TV yazarı Fikret Bila, adaylık duyurusu beklediğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajlarını değerlendiren Halk TV yazarı Fikret Bila, adaylık duyurusu beklediğini söyledi.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu: Toplum liderin değişmesini bekliyor

Sayfasını bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu,
"Toplum liderin değişmesini bekliyor"
dedi.
İmamoğlu'nun bu mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi. İmamoğlu'nun
"Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor"
açıklamasını değerlendiren HalkTV yazarı Fikret Bila, İmamoğlu'nun genel başkanlığa adaylığını duyurabileceğini söyledi.

"İmamoğlu'nun bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı"

Bila, şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'nun bu açıklamadan sonra bir tek 'Ben adayım' demediği kaldı. Toplumun CHP'de liderin ve yönetimin değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu paylaşan İmamoğlu'nun bunu ilan etmesi CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etmesi anlamına gelir. Kılıçdaroğlu'nun partinin başından gitme görüşünün İmamoğlu tarafından dillendirilmesi anlamına geliyor. Bu zamana kadar adayım demedi ama bu açıklamadan sonra adaylık duyurusu yapması beklenebilir."



#Fikrat Bila
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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