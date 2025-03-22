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Halkı sokağa çağıran provokatörlere şafak operasyonu: 56 gözaltı

Halkı sokağa çağıran provokatörlere şafak operasyonu: 56 gözaltı

Semih Kara
Semih Kara
10:3222/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
AA
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Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarına ilişkin, provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak panik oluşturduğu tespit edilen 56 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart'ta sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslerden uyuşturucu çıktı

Bu kapsamda tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 56 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, 38 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan 56 şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


#(İBB) soruşturması
#94 şüpheli gözaltına alındı
#provokatif paylaşımlar

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