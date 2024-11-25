Hamas mücahitlerine 'tecavüzcü' dedi: Türk vatandaşı Azeri gazeteci Nigar İbrahimova kendini açık etti

Nigar İbrahimova, hadsiz paylaşımında Hamas'ı hedef aldı.
Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri yürüten Azerbaycanlı Nigar İbrahimova, terör devleti İsrail'in işgal ve katliam yaptığı Gazze'de direniş gösteren Hamas mücahitleri için "sivillere saldıran tecavüzcüler" ifadelerini kullandı. X hesabından, "Susayım diyorum olmuyor" ifadeleriyle paylaştığı yazısında Filistin halkının tüm dünyada karşılık bulan direniş sembolü kefiye için "desenli sofra bezi" benzetmesi yapan Nigaro, "sivillere saldırıp, tecavüz edenlerle ne Azerbaycan askeri ne de mücadelemizi kıyaslamayın" dedi. Nigorava paylaşımını bir süre sonra silse de çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" diyerek tepkilerini dile getirdi. Azerbaycanlı gazetecinin etki ajanlığı yaptığını ve deport edilmesi gerektiğini söyleyen yorumlar dikkat çekti.
Türkiye’de gazetecilik yapan Azerbaycanlı Nigar İbrahimova, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, Gazze'de terör devleti İsrail'in işgal ve soykırımına karşı direniş gösteren Hamas mücahitlerini hedef aldı. İbrahimova'nın “Desenli bir sofra bezinin altında kim olduğu belli olmayan, sivillere saldırıp, tecavüz edenler…” gibi ifadeler içeren skandal paylaşımı büyük tepki topladı.
Hadsiz paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Susayım diyorum olmuyor. Benim kahramanım tek hamlesiyle 45 Ermeni askeri ve subayını öldürürken alnı açık yüzü aktı. Çünkü 30 sene boyunca düşman bile olsa asla bir sivile saldırıp tecavüz etmedi. Düşman ile savaştıktan sonra koşup bir tünele saklanmadı. Yıllar boyunca Ermeniler tarafından Azerbaycan topraklarında hatta Bakü’de bile defalarca sivillere yönelik teröre maruz kaldıysak bile Azerbaycan asla teröre terörle karşılık vermedi. Azerbaycan, Sovyetlerden son yok hükmünde olan ordusunu Kafkasların en güçlü ordusu haline getirdi. 44 günlük savaşla ve güçlü diplomasisi ile hiç kurşun atmadan tarihi topraklarını bileğinin gücü ile aldı. Desenli bir sofra bezinin altında kim olduğu belli olmayan, sivillere saldırıp, tecavüz edenlerle ne Azerbaycan askeri ne de mücadelemizi kıyaslamayın."
Nigar İbrahimova'nın Hamas'ı hedef alan paylaşımına hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan tepki üstüne tepki geldi.
Çok sayıda vatandaş, "Ülkemde siyonist istemiyorum" diyerek şahsın deport edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Nigar İbrahimova isimli kadın, 24 Kasım günü yaptığı paylaşımı gelen tepkiler sonrası silmek zorunda kaldı.
'Özür' açıklamasında bulunmayan
İsrail destekçisi kadının rutin paylaşımlarına devam ettiği görüldü.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Nigar İbrahimova'nın gazetecilik mesleği adı altında Türkiye-Azerbaycan dostluğunu baltalamak isteyen bir etki ajanı olduğunu iddia etti. İbrahimova’nın sosyal medya hesapları incelendiğinde Türkiye'den çok sayıda televizyon kanalına röportaj verdiği ve yorumculuk yaptığı, çeşitli devlet organizasyonlarına da katıldığı görüldü.
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