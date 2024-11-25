Hamas mücahitlerine 'tecavüzcü' dedi: Türk vatandaşı Azeri gazeteci Nigar İbrahimova kendini açık etti

"Susayım diyorum olmuyor. Benim kahramanım tek hamlesiyle 45 Ermeni askeri ve subayını öldürürken alnı açık yüzü aktı. Çünkü 30 sene boyunca düşman bile olsa asla bir sivile saldırıp tecavüz etmedi. Düşman ile savaştıktan sonra koşup bir tünele saklanmadı. Yıllar boyunca Ermeniler tarafından Azerbaycan topraklarında hatta Bakü’de bile defalarca sivillere yönelik teröre maruz kaldıysak bile Azerbaycan asla teröre terörle karşılık vermedi. Azerbaycan, Sovyetlerden son yok hükmünde olan ordusunu Kafkasların en güçlü ordusu haline getirdi. 44 günlük savaşla ve güçlü diplomasisi ile hiç kurşun atmadan tarihi topraklarını bileğinin gücü ile aldı. Desenli bir sofra bezinin altında kim olduğu belli olmayan, sivillere saldırıp, tecavüz edenlerle ne Azerbaycan askeri ne de mücadelemizi kıyaslamayın."