Hamza Dağ'dan Altılı Masa'ya hodri meydan: En güçlü adayınız kimse onu çıkarın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı televizyon programında muhalefetin adaylık karmaşasına, erken seçim çağrısına ve parlamenter sistem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Dağ, Altılı Masa'ya çağrıda bulunarak, "6’lı masanın adayını merak etmiyoruz, en güçlü aday kimse Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına onu çıkarsınlar." dedi.

"UCUBE BİR SİSTEMİN DÜZENLEMESİ"

Muhalefetin anayasa değişikliği metninde önerdiği sistemin ucube bir sistem olduğunu ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem, ilk kez duyduğumuz bir isim. Bir hukuk insanı olarak ben de metni inceledim ve burada Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçileceğini ortaya koymuşlar. Milleti, cumhurbaşkanı seçme yetkisini milletten alma noktasında ikna edemeyeceklerini gördükleri için mecburen böyle bir yola gitmişler. Ancak bu yaklaşımın halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı ile halk tarafından seçilen başbakan arasında da bir meşruiyet ve yetki tartışmasına sebebiyet vereceği açıktır. Bu düzenleme parlamenter sistem düzenlemesi değildir, ucube bir sistemin düzenlemesidir. Yaşanan birçok süreçler olmuştur ama şunu ifade etmek gerekir ki parlamenter sistemin handikaplarını, sıkıntılarını unutturan da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."

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"MUHALEFET OYLARIN KALANINI KENDİNE YAZARAK HATA YAPIYOR"

Muhalefetin AK Parti ve MHP’yi toplayıp geri kalan oyların tamamını kendilerine yazarak hata yaptığını söyleyen Dağ, "Son yaptığımız araştırma partimizin 40-42, Cumhurbaşkanımızın ise 50-52 arasında oy aldığını gösteriyor." dedi.

"ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI NOKTASINA PROBLEM YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına bir engel olmadığının altını çizen Dağ, erken seçimin gündemde olmadığını söyledi. Dağ "Bir hukuk insanı olarak, Cumhurbaşkanımızın aday olması noktasında hukuki bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımızın bu sistemde ilk dönemidir. Adaylığı noktasında herhangi bir problem yoktur. Şu anda görevde olan kabine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci kabinesidir. Cumhurbaşkanı da birinci cumhurbaşkanıdır. Bu tartışmayla ilgili olarak erken seçim olması gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır. Muhalefet, cumhurbaşkanımızın halktaki karşılığından çekindiği için adaylığını tartışmaya açmak istiyor." dedi.

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"BİZİM GEMİMİZİN ROTASI BELLİ"

Hamza Dağ, Altılı Masa'nın adaylık karmaşasına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

“Ortada iki tane gemi var, bir geminin kaptanı belli ve Recep Tayyip Erdoğan. Diğer geminin kaptanı ise belli değil ve cumhurbaşkanı adayları da geminin kaptanı olmayacak. Çünkü 6’lı masada bir güç birliği yok, bir güç savaşı var. Herkes kendi siyasi pozisyonunu artırmaya gayret ediyor. Bizim gemimizin rotası belli, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk. Diğer tarafta ise belirli bir rota söz konusu değil. Bakıldığında ekip noktasında da iki gemi arasında net bir fark var. Bizim ekibimiz belli ve uyum içerisinde çalışıyor. İstişareyi en üst noktada tutan ve değerlendiren lider Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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"EN GÜÇLÜ ADAYLARI KİMSE ONU ÇIKARSINLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıllarca vesayet kurumlarını ne denli desteklediğini ve belirli bir kitlenin yönetimde olması gerektiği yönündeki düşüncesini biliyoruz. Eğer bugün CHP de demokratik birtakım hamleler yapma yoluna gidiyorsa bu da AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Bu tabloda biz, 6’lı masanın adayını merak etmiyoruz. En güçlü adayları kimse Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına onu çıkarsınlar.”

"SEÇİMDEN SONRA BİRÇOK SİYASİ PARTİ OLMAYACAK"

Hamza Dağ, 6’lı masadaki bazı partilerin AK Parti’den ayrılan isimler tarafından kurulmasının hatırlatılması üzerine ise şu açıklamalarda bulundu:

"Şahsi hırslarını akıllarının önüne koyanlar bir süre sonra siyasetten de silineceğini ve 2023 seçiminden sonra Türkiye siyaset tarihinde bu dönemde kurulan birçok siyasi parti olmayacak."

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OYNAT 01:16 Hamza Dağ'dan Altılı Masa'ya hodri meydan: En güçlü adayınız kimse onu çıkarın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında muhalefetin parlamenter sistem çalışmalarına, adaylık karmaşasına ve erken seçim çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altılı Masa'nın 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarına değinen Dağ, 'Bu düzenleme parlamenter sistem düzenlemesi değildir, ucube bir sistemin düzenlemesidir.' dedi. Muhalefetin aylardır bir rota çizemediğini ifade eden Dağ, 'Bu tabloda biz, 6'lı masanın adayını merak etmiyoruz. En güçlü adayları kimse Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına onu çıkarsınlar.' dedi.



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