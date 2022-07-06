Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş, bu ziyaret eleştirilerin hedefi olmuştu.
FETÖ SİTESİNE ÖZEL RÖPORTAJ VERDİ
Üç yıl önce FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya, oğlunun tahliyesinin ardından FETÖ'nün Viyana'dan yayın yapan 'haber sitesi' Kronos'a özel röportaj verdi.
- 251 kişinin şehit edildiği darbe girişiminin unutturulmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Dünyadaki bütün ülkeler, Türkiye’deki 19 yaşındaki askeri öğrencinin darbeden müebbet ceza aldığını duydu ve utanç kaynağı olarak bu Türkiye’ye yeter. Bu tarihe geçti ve bu utanç ömür boyu yakalarında olacak. Hani 15 Temmuz’u unutturmayacağız diyorlar ya ben de onlara bu utancı unutturmayacağım." diyerek tehdit savurdu.
"ÖRGÜT ÜYESİ OLSALAR BİLE 6 YIL CEZA ALACAKLAR"
Diğer FETÖ sanığı askeri öğrencilerin de özgürlüğüne kavuşmalarını umut ettiğini söyleyen Çetinkaya, "‘Örgüt’ üyeliğinden ceza alsalar bile cezaları 6 yıl 3 ay olacak." diye konuştu.