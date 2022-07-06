Gündem Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya 15 Temmuzu unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım
POLİTİKA

Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım

15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giyen ve ardından Yargıtay kararıyla serbest kalan askeri öğrenciler arasında bulunan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, FETÖ'nün internet sitesi Kronos'a röportaj verdi. Çetinkaya, "15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım" diyerek tehdit savurdu. Melek Çetinkaya daha önce de FETÖ elebaşı Gülen’e 'terörist’ diyemeyeceğini söylemişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Melek Çetinkaya.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda Sultanbeyli dosyası kapsamında yargılanan askeri öğrencilere verilen müebbet hapis cezasını bozmuş, kararın ardından darbe girişimine katılan 66 eski askeri öğrenci tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıkan isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya olmuştu. Çetinkaya, annesi Melek Çetinkaya ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmiş, bu ziyaret eleştirilerin hedefi olmuştu.

FETÖ'yü bağrına bastı
GÜNDEM
FETÖ'yü bağrına bastı

FETÖ SİTESİNE ÖZEL RÖPORTAJ VERDİ

Üç yıl önce FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya, oğlunun tahliyesinin ardından FETÖ'nün Viyana'dan yayın yapan 'haber sitesi' Kronos'a özel röportaj verdi.

  • 251 kişinin şehit edildiği darbe girişiminin unutturulmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Dünyadaki bütün ülkeler, Türkiye’deki 19 yaşındaki askeri öğrencinin darbeden müebbet ceza aldığını duydu ve utanç kaynağı olarak bu Türkiye’ye yeter. Bu tarihe geçti ve bu utanç ömür boyu yakalarında olacak. Hani 15 Temmuz’u unutturmayacağız diyorlar ya ben de onlara bu utancı unutturmayacağım." diyerek tehdit savurdu.

"ÖRGÜT ÜYESİ OLSALAR BİLE 6 YIL CEZA ALACAKLAR"

Diğer FETÖ sanığı askeri öğrencilerin de özgürlüğüne kavuşmalarını umut ettiğini söyleyen Çetinkaya, "‘Örgüt’ üyeliğinden ceza alsalar bile cezaları 6 yıl 3 ay olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyleyen Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı kabul etti

Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı FETÖ sanığının annesi: Ben Fetullah Gülen'e terörist diyemem
OYNAT 00:57
Kılıçdaroğlu’nun kucakladığı FETÖ sanığının annesi: Ben Fetullah Gülen'e terörist diyemem
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz ihanetinin yıldönümüne günler kala kucaklaşıp destek verdiği FETÖ sanığı Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, FETÖ kurumlarında 'ablalık' yapan, örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullananlar için yaptığı açıklamalar: “Ben Fetullah Gülen'e terörist diyemem”, “Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar cezaevindeydi?”
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Emekliye bayram müjdesi.
Yüzde 30 arttı

Yüzde 30 arttı

​DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi.
Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım

Erdoğan: Terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve en önemlisi FETÖ artık NATO kayıtlarında.

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.