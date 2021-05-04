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Gündem Hasekide tramvayın altında can pazarı İtfaiye zamanla yarıştı
İSTANBUL

Haseki'de tramvayın altında can pazarı: İtfaiye zamanla yarıştı

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bekleyen bir kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hasekide tramvayın altında can pazarı: İtfaiye zamanla yarıştı
Ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda görgü tanıklarının ifadelerine göre tramvay durağından karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi, o sırada durağa yanaşan tramvayın altında kaldı.

DHA

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

DHA

15 DAKİKA DA KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

DHA

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü" dedi.


DHA

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