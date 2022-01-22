Gündem Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti Şentoptan yaşlı adama destek telefonu
GİRESUN

Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti: Şentop'tan yaşlı adama destek telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Giresun’da hastanede fenalaştığı anlardan görüntüsü başhekim sekreteri tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit'i (75) telefonla arayarak, sağlığıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Hastane sekreteri fenalaşırken görüntülerini çekmişti: Şentoptan yaşlı adama destek telefonu
Mustafa Şentop - Hasan Macit

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koltuğun üzerinde fenalaştığı anları başhekim sekreteri Gülsen K. tarafından sosyal medyada paylaşılan Hasan Macit’i telefonla aradı. Şentop, Macit'e 'geçmiş olsun' dileğini ileterek, destek verdi.

Şentop, muamelenin, sağlık çalışanına yakışmayan davranış olduğunu belirterek, konuyla ilgili takibin yetkililer tarafından yapıldığını kaydetti. Meclis Başkanı Şentop, "İnsanlık hali. Hepimiz yaşlanacağız yaşlıyız, hepimiz hastalanacağız hastalanıyoruz. Dolayısıyla bu konuda daha çok bir hassasiyetle hareket etmesi gerekir herkesin. Geçmiş olsun, Allah şifa versin. Biz de takip edeceğiz sağlıkla ilgili gelişmelerini inşallah. Allah’a emanet ol" dedi.


Hasan Macit de devletin kendisine destek verdiğini ve 5-6 ameliyatının yapıldığını anlattı.

Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı: Acımasız sekreter görevden alındı
GÜNDEM
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı: Acımasız sekreter görevden alındı

NE OLMUŞTU?


Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri Gülsen K., Hasan Macit'in koltuğun üzerinde acı çektiği anları kayda alıp, sosyal medyada şarkı ekleyerek paylaşmıştı. Gülsen K., tepki çeken paylaşımını daha sonra kaldırmıştı. Görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

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