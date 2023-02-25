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Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

17:40 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor.

TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.




#Milli Savunma Bakanlığı
#TCG Bayraktar Gemisi
#Deprem
41 dakika önce
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Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
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