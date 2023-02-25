TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
#Milli Savunma Bakanlığı
#TCG Bayraktar Gemisi
#Deprem
41 dakika önce
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı kurudu
Yamaçtan kopan dev kaya iki evin arasından geçerek tarım arazilerine düştü
İslam İşbirliği Gençliği Forumu geleceğin liderlerini dünyanın önde gelen liderleriyle bir araya getiriyor
Bakan Koca: Depremde yaralanan ve enkaz çalışması yapan personel aşılanıyor
Almanya'da depremzedeler için yardım konseri: İki saatte bir milyon euro toplandı