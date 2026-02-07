Yeni Şafak
Hatırlamak istemiyoruz ama…



Neslihan Önder

Rabia Şenol

04:007/02/2026, Cumartesi

Aradan geçen zamana rağmen acı hâlâ taze.


Hatay’da depremin 3. yıl dönümünde vatandaşlar kaybettikleri yakınlarının mezarlarına koşup dua etti ve Kur’an okudu. Yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlatan Fatma Başak, “Ailemizden 70 kişi hayatını kaybetti. Bir gecede her şey gitti. O günü anlatmak kolay değil. Hatırlamak istemiyoruz, ama unutmak da mümkün değil” dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen acı hâlâ taze. Devletin deprem bölgesinde yürüttüğü yeniden imar ve ihya çalışmaları devam ederken, Yeni Şafak ekibi olarak felaketin simge şehirlerinden Hatay’da vatandaşlarla bir araya geldik. Kentte hem kayıpların hüznü hem de yeniden ayağa kalkma çabası bir arada hissediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren deprem şehitliklerine gelen aileler, dualar eşliğinde sessizce kayıplarını andı. Deprem şehitliğini ziyaret eden Fatma Başak, yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı: “Ailemizden 70 kişi hayatını kaybetti. Yeni evli gelinimiz sekiz aylık bebeğiyle birlikte vefat etti. Ablamı, abimi, abimin 12 yaşındaki oğlunu kaybettim. Görümcem, eşi, kızı, damadımız… Bir gecede her şey gitti. O günü anlatmak kolay değil. Hatırlamak istemiyoruz, ama unutmak da mümkün değil..."




