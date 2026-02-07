6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Aradan geçen zamana rağmen acı hâlâ taze. Devletin deprem bölgesinde yürüttüğü yeniden imar ve ihya çalışmaları devam ederken, Yeni Şafak ekibi olarak felaketin simge şehirlerinden Hatay’da vatandaşlarla bir araya geldik. Kentte hem kayıpların hüznü hem de yeniden ayağa kalkma çabası bir arada hissediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren deprem şehitliklerine gelen aileler, dualar eşliğinde sessizce kayıplarını andı. Deprem şehitliğini ziyaret eden Fatma Başak, yaşadığı felaketi gözyaşlarıyla anlattı: “Ailemizden 70 kişi hayatını kaybetti. Yeni evli gelinimiz sekiz aylık bebeğiyle birlikte vefat etti. Ablamı, abimi, abimin 12 yaşındaki oğlunu kaybettim. Görümcem, eşi, kızı, damadımız… Bir gecede her şey gitti. O günü anlatmak kolay değil. Hatırlamak istemiyoruz, ama unutmak da mümkün değil..."