Haydut İsrail Fair Lady teknesine saldırıya hazırlanıyor

Fair Lady teknesi Gazze'ye ilerliyor
Terör devleti İsrail ablukayı delerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu’ndaki Fair Lady teknesine saldırıya hazırlanıyor.
Gemideki aktivistler İsrail saldırısına karşı can yeleklerini giydi.
İsrail Sumud Filosu'na saldırdı
Soykırımcı İsrail, dün gece saatlerinde, Gazze'ye insani yardım götürmek için İspanya'dan yola çıkan
Küresel Sumud Filosu
'nda bulunan bazı gemileri ve aktivistleri alıkoydu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.
Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.
Bir tekne ablukayı deldi
Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan
Mikeno Gemisi
, Gazze sınırlarına ulaştı.
