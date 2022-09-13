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GİRESUN

Hayvanlarını otlatan çoban ayı saldırısına uğradı

Giresun’un Çamoluk ilçesinde, mezrada büyükbaşlarını otlatan çoban Emrah Aksoy, ayı saldırısında elinden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Aksoy, “Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Hayvanlarını otlatan çoban ayı saldırısına uğradı
Hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı.

Olay, ilçeye bağlı Yenice beldesinin mezrasında meydana geldi. Çoban Emrah Aksoy, öğle yemeği sonrası geldiği alanda yerinde olmadığını fark ettiği büyükbaşlarını çevrede aramaya başladı. Yazıcılar bölgesine geçip, buradan da dereye inen Aksoy, hayvanlarını bulduğu sırada ayı saldırısına uğradı.

Boğuştuğu çobanın sağ elini ısıran ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Eli kanlar içinde kalan Aksoy da babası Seyfullah Aksoy tarafından Şiran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Eli sargıya alınan Aksoy, buradan Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

‘BOĞUŞTUKTAN SONRA ELİMİ ISIRDI’

Hastanede tedavisi süren Emrah Aksoy, "İnekler otluyordu. Geldiğimde ineklerin olmadığını fark ettim. İneklerin gitme ihtimali üzerine Yazıcılar bölgesine geçtim, dereye indim. Önce ayının sesini duydum. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken beni yakaladı. Bir süre boğuştuktan sonra elimi ısırdı. Ben de birkaç kez ayıya elimle vurdum. Beni bırakıp, geri döndü sonra ailemi aradım, hastaneye geldik” dedi.

Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan kişi o anları anlattı: Dereden çıktı beni sakat etti sonra cehennem olmuş gitmiş
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde fasulye sulamak için bahçeye giren Kenan Gürcü, ayı saldırısı sonucu yaralandı.

Şehitler Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde fasulyeleri sulamak için giden 75 yaşındaki Kenan Gürcü ağaçların altında yatan ayının saldırısına uğradı.

Yere düşen ve bacağı ile kolundan yaralanan Gürcü, ayının kendisine yaklaştığını fark edince kolunu hayvanın ağzına koyarak başını ve yüzünü korumak istedi.

Bağrışmaları duyarak bahçeye gelen komşusunun çıkardığı sesler sayesinde ayının elinden kurtulan Gürcü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gürcü'nün vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi.

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