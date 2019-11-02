HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 61’inci gününde: Havalar soğudu ama gitmeye hiç niyetimiz yok

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 61’inci gününe girdi.

OYNAT 00:39 HDP'yi ziyarete gelen Kanada katibi evlat nöbeti tutan aileleri görmezden geldi Kanada Ankara Büyükelçiliği 2'nci Katibi Antonia Wynne-Hughes, HDP İl Başkanlığını ziyaret etti. Kanada katibinin evlatları PKK tarafından kaçırılan 53 gündür HDP il binasında nöbette olan ailelerin yanına gitmemesi dikkat çekti. BiP'te paylaş

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Ağrı’nın Hamur ilçesinden Diyarbakır’a gelen Süheyla Demir, 2014’te lise 3’üncü sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için 3 Ekim’de oturma eylemine başlamıştı.

İHA Ağrı’nın Hamur ilçesinden Diyarbakır’a gelen Süheyla Demir, kızı için evlat nöbetinde.

1 buçuk yaşındaki kızı Asmin Nisa ile birlikte günlerdir oturma eylemi yapan Süheyla Demir, bugün eylemlerinin 61’inci günü olduğunu söyledi. Demir, “Gitmeye hiç niyetimiz yok. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayız. Havalarda soğudu, benimde küçük çocuğum olduğu için biraz zorlanıyorum, ama yine de burada kızımı bekliyorum. Kızımı almadan da buradan gitmeyeceğim. Eminim bizim bu halimize seviniyorlardır. Ama hiç sevinmesinler, zafer bizim olacaktır. Biz çocuklarımızı sizden almadan buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı siz zalimlerin eline bırakmayacağız” dedi.

GÜNDEM Tam 2 aydır HDP önünde evlat nöbetindeler: 2 ay değil, 20 yıl da olsa buradayız