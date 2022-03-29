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Gündem HDPli Fidandan kayyumları savunan CHPye Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor
POLİTİKA

HDP'li Fidan'dan kayyumları savunan CHP'ye: Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor

HDP'li Adalet Fidan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde gündeme gelen belediyelere kayyum kararlarına arka çıkan ittifak ortakları CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'nin içeride başka dışarıda başka konuştuğunu söyleyen Fidan, "CHP'nin bu tavrı kabul edilebilir değil. Söylem ve adımları birbirini tutmuyor." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
​HDPli Adalet Fidandan kayyumları savunan CHPye: Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor
​HDP'li Fidan'dan kayyumları savunan CHP'ye: Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor

HDP ve CHP'li heyetlerden oluşan bir grup, Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 42. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Fransa'da gerçekleşen toplantıda; Türkiye, Birleşik Krallık, Almanya, Ermenistan, Lüksemburg, Gürcistan, Fas raporları değerlendirildi.

Toplantıda, Türkiye'de terör iltisaklı belediyelere kayyum atanması da gündeme getirildi.

CHP HEYETİ 'KAYYUMLAR MEŞRU' DEDİ HDP'LİLER ÇILDIRDI

CHP heyeti, kayyumlar konusunda yaptığı açıklamalarda, "Türkiye’de geniş bir terörizmin olduğunu ve kayyumların meşruluğu yönünde" fikir bildirdi.

Söz konusu açıklama CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı.

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"CHP İÇERİDE BAŞKA DIŞARIDA BAŞKA"

HDP'li Adalet Fidan, ittifak ortaklarının içeride başka dışarıda başka konuştuğunu söyleyerek, "CHP'nin bu tavrı kabul edilebilir değil. Söylem ve adımları birbirini tutmuyor." dedi.

"AVRUPALILAR DA ŞAŞIRDI"

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün’ün konuşması çok olumsuzdu. ‘Kayyumlar, terörizm olduğu için çıktı’ yönünde açıklamaları oldu. CHP’nin bu tavrına üye diğer ülkelerin üyeleri de çok şaşırdı. Çünkü onlarla yapılan görüşmelerde de CHP’li üyeler kayyumlara karşı olduklarını ifade ediyorlardı. Ama oylama sırasında olumsuz oy kullanınca herkes şaşırdı. Onlar da ‘CHP’liler dışarda başka konuşuyor burada başka konuşuyor’ dediler."

PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
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CHP Gençlik Kolları’nda Genel Başkan İletişim Danışmanı olarak görev yapan Alican Ayvataş'ın terör örgütü PKK'ya \"Kürt hareketi\", DHKP-C'ye \"cephe\", görev yaptığı partisine ise \"katliamcı\" dediği paylaşımlar ortaya çıktı.
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Ayvataş, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla düzenlediği yurt içi ve yurt dışı terör operasyonları için ise \"katliam\" ifadelerini kullandı.
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CHP’li Ayvataş, paylaşımların 2012’ye ait olduğunu söyledi.
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Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, \"O tarihte çok küçüktüm\" diyerek savundu.
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Habere konu olan paylaşımların sadece bir tanesi 2012 tarihli.
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Terör operasyonlarına katliam dediği ifadelerde (2015-2016) CHP’de aktif görevi olduğu görülüyor.
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Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş için attığı \"Her biji Demirtaş\" tweet'i sorulan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız ise kendisini, \"Demokrasi için bir fırsat verdik\" diyerek savundu.
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PKK sevici CHP’liler: Terör örgütüne 'Kürt hareketi' deyip partilerini katliamla suçladılar
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan İletişim Danışmanı Alican Ayvataş ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu Üyesi Murat Yıldız'ın terör örgütü PKK'ya methiyeler dizdikleri paylaşımları ortaya çıktı. Görev yaptığı partiyi katliamla da suçlayan paylaşımları gündeme gelen Ayvataş, kendisini, "O tarihte çok küçüktüm" diye savunurken Yıldız ise, "Demokrasi için bir fırsat verdik" ifadelerini kullandı.
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