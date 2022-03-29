HDP'li Fidan'dan kayyumları savunan CHP'ye: Söylem ve adımlarınız birbirini tutmuyor
HDP'li Adalet Fidan, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde gündeme gelen belediyelere kayyum kararlarına arka çıkan ittifak ortakları CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP'nin içeride başka dışarıda başka konuştuğunu söyleyen Fidan, "CHP'nin bu tavrı kabul edilebilir değil. Söylem ve adımları birbirini tutmuyor." dedi.
CHP heyeti, kayyumlar konusunda yaptığı açıklamalarda, "Türkiye’de geniş bir terörizmin olduğunu ve kayyumların meşruluğu yönünde" fikir bildirdi.
Söz konusu açıklama CHP'nin ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı.
"CHP İÇERİDE BAŞKA DIŞARIDA BAŞKA"
HDP'li Adalet Fidan, ittifak ortaklarının içeride başka dışarıda başka konuştuğunu söyleyerek, "CHP'nin bu tavrı kabul edilebilir değil. Söylem ve adımları birbirini tutmuyor." dedi.
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"AVRUPALILAR DA ŞAŞIRDI"
Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün’ün konuşması çok olumsuzdu. ‘Kayyumlar, terörizm olduğu için çıktı’ yönünde açıklamaları oldu. CHP’nin bu tavrına üye diğer ülkelerin üyeleri de çok şaşırdı. Çünkü onlarla yapılan görüşmelerde de CHP’li üyeler kayyumlara karşı olduklarını ifade ediyorlardı. Ama oylama sırasında olumsuz oy kullanınca herkes şaşırdı. Onlar da ‘CHP’liler dışarda başka konuşuyor burada başka konuşuyor’ dediler."