HDP'li Beştaş asılsız iddiayı TBMM'ye taşıdı: Kürsüde Kürtçe şarkı söyledi

Sosyal medya ve bazı haber platformlarında, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde Kürtçe müzik yapan bir grup gencin şarkı söylemesinin polisler tarafından engellendiği öne sürüldü.

EMNİYET YALANLADI: ALGI ÇALIŞMALARINI ESEFLE KARŞILIYORUZ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken, "Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır.Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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HDP'Lİ BEŞTAŞ MECLİS KÜRSÜSÜNDE KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEDİ

Söz konusu iddiaları TBMM'deki basın toplantısına taşıyan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, gençlerin engellendiğini savunarak kürsüden Kürtçe şarkı söyledi.