Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muş
HDP'li eski başkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

HDP'li eski başkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

00:4310/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Derar Koca'nın hayatını kabettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Derar Koca'nın hayatını kabettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca, Muş'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti.

Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada ölenlerden birinin eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Muş
#HDP
#Derar Koca
#Silahlı Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ 2025: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir, kimleri kapsıyor? TES ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar belli oldu