HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' diyerek terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi

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HDP'li Tülay Hatimoğulları.
İstanbul'da HDP öncülüğünde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli bir genel kurul düzenlendi. Törende söz alan HDP Adana vekili Tülay Hatimoğulları bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı.
Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın dört parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.
Hatimoğulları skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
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