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HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' diyerek terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi

İstanbul'da düzenlenen bir kongrede konuşan HDP vekili Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi. Türkiye'ye soykırım iftirası atarak sözde Kürdistan'ın dört parçasından biri olarak nitelendiren HDP vekili, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.

18:56 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
HDP'li Tülay Hatimoğulları.

HDP'li Tülay Hatimoğulları.

İstanbul'da HDP öncülüğünde Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli bir genel kurul düzenlendi. Törende söz alan HDP Adana vekili Tülay Hatimoğulları bebek katili Öcalan'a özgürlük isteyip, Türkiye'ye soykırım iftirası attı.

Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın dört parçasından biri olarak nitelendiren Hatimoğulları, "İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor." dedi.

SKANDAL AÇIKLAMALAR


Hatimoğulları skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:


"AK Parti-MHP eliyle inşa edilen faşist rejim yeni yüzyılda ulus devleti pekiştirmek için her yolu mübah görmektedir. Rejim yeni yüzyılın inşasında Kürtler üzerindeki çöktürme planını devam ettiriyor. Askeri, diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor. Kuzey ve Doğu Suriye'yi statüsüz bırakarak Türkiye dahil olmak üzere 4 parça Kürdistan'da hiçbir statü elde etmemesi için özel olarak sınır içi ve dışında yoğun stratejiler içine girdiğinin farkındayız. Mevcut iktidarın operasyonlarına ses çıkarmamak ve önümüzdeki süreçte olası bir kara harekatına yeşil ışık yakılma olasılığına bakarak burada öldürülmek istenen bir Rojova vardır. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecrit kalkmalıdır. Öcalan Kürtlerin iradesidir. Orta Doğu halklarının yaşadığı sorunlara çözüm olabilmiş önderidir."



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#HDP
#Tülay Hatimoğulları
#Öcalan
1 saat önce
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HDP'li Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Türkiye'ye 'soykırımcı' diyerek terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi
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