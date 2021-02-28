​HDP'li Hüda Kaya, Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı.

HDP'li Hüda Kaya, Türkiye siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümü nedeniyle Artı TV'de yayınlanan Aris Nalcı ile Haber Aktüel programına konuk oldu.

Kaya burada yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesiyle başlayan provokasyonları 28 Şubat süreciyle kıyasladı.

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Boğaziçi ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı

Üniversite önündeki eylemlerde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia eden Kaya, "Başörtülü polisler, Boğaziçi'nde gençlerimizi yerlerde sürüklesin, onların koluna kelepçe taksın diye biz bu mücadeleyi vermedik. Bizim davamız sadece başörtüsü değildi. Sadece kendimiz gibi düşünenler için özgürlük değildi. " dedi.

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