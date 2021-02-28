Gündem HDPli Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı
POLİTİKA

HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı

HDP’li Hüda Kaya, katıldığı bir canlı yayında, 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia ederek, "Biz 28 Şubat mücadelesini polis, öğrencilerin koluna kelepçe taksın diye vermedik." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'li Hüda Kaya.
HDP'li Hüda Kaya.

HDP'li Hüda Kaya, Türkiye siyasi tarihinin kara lekelerinden biri olan 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümü nedeniyle Artı TV'de yayınlanan Aris Nalcı ile Haber Aktüel programına konuk oldu.

Kaya burada yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesiyle başlayan provokasyonları 28 Şubat süreciyle kıyasladı.

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Boğaziçi ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı

Üniversite önündeki eylemlerde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia eden Kaya, "Başörtülü polisler, Boğaziçi'nde gençlerimizi yerlerde sürüklesin, onların koluna kelepçe taksın diye biz bu mücadeleyi vermedik. Bizim davamız sadece başörtüsü değildi. Sadece kendimiz gibi düşünenler için özgürlük değildi. " dedi.

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HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı
OYNAT 00:24
HDP'li Hüda Kaya Boğaziçi yalanları ile 28 Şubat kıyaslaması yaptı
HDP’li Hüda Kaya, katıldığı bir canlı yayında, 28 Şubat sürecinin 24. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde başörtülü polislerin öğrencileri yerlerde sürüklediğini iddia ederek, 'Biz 28 Şubat mücadelesini polis, öğrencilerin koluna kelepçe taksın diye vermedik.' ifadelerini kullandı.
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