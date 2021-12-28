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POLİTİKA

HDP'li Sancar'dan 'helalleşmeye' yeşil ışık: Barışa giden yolda kendimizle de yüzleşiriz

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını değerlendirdi. Kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Sancar, "Kendi sorumluluklarımızla yüzleşmemiz ve bunlarla politikalarımızı değerlendirmemiz gerekiyorsa tartışırız" dedi. İttifak tartışmalarına da değinen Sancar, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancardan helalleşmeye yeşil ışık: Barışa giden yolda kendimizle de yüzleşiriz​
HDP'li Mithat Sancar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, partilerinin geçmişte yaptığı yanlışlardan dolayı 'helalleşme' yolculuğuna çıkacağını duyurdu.

Bugün ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve yaptığı 'helalleşme' çıkışını Halk TV canlı yayınında değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, yüzleşmeye hazır olduklarını vurguladı.

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Kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade eden Sancar, "Söyleyin tartışalım. 'Toplumsal barışa giden yolda, HDP daha kurucu yol oynar' gibi bir öneri gelsin, oturup konuşalım. Sorumluluklarımızı yerine getirmeyi söylediğimizde samimiyiz. Kendi sorumluluklarımızla da yüzleşmemiz ve bunlarla da politikamızı değerlendirmemiz gerekiyorsa halkımızla tartışırız." diye konuştu.

CHP liderinin, topluma güven vermek için böyle bir çıkış yaptığını belirten Sancar, "Kılıçdaroğlu doğru yapmıştır" dedi.

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2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifakın 2023'te devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Sancar, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

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