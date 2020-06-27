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Gündem HDPli üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
POLİTİKA

HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

HDP'li üç milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Daha önce bir milletvekiline koronavirüs teşhisi konulan HDP'de bu sayı üçe çıktı. Yapılan testlerle iki milletvekilinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. HDP'den yapılan açıklamada vekillerin doktor kontrolü altında oldukları bildirildi.

Haber Merkezi AA
Geçtiğimiz hafta yapılan HDP TBMM Grup Toplantısı.
Geçtiğimiz hafta yapılan HDP TBMM Grup Toplantısı.

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, grup salonlarının da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğunun hafta başında tespit edildiği hatırlatıldı.

Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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