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Gündem HDPli vekil Çelikin cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme TBMM mağdur kadını dinleyecek
POLİTİKA

HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu, tecavüzle suçlanan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in savunmasını istedi. HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.

Haber Merkezi DHA
HDP eski Milletvekili Tuma Çelik
HDP eski Milletvekili Tuma Çelik

İki yıl önce evli bir kadına tecavüz eden, mağdur kadının HDP milletvekillerince susturulmaya çalışıldığı ve ölümle tehdit edildiği ortaya çıkan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı
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Cinsel saldırıyla suçlanan HDP'li vekil Tuma Çelik hakkında yeni karar: Dokunulmazlığının kaldırılması için görüşmeler başladı

Meclis gereğini yapacak: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak
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Meclis gereğini yapacak: HDP’nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak

HDP'den ihraç edilmişti

TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti’li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
GÜNDEM
HDP'de bir skandal daha: Mardin Milletvekili Tuma Çelik, nitelikli cinsel saldırı iddiası sonrası istifa etti
  • Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.

MHP lideri Bahçeli: Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürülmeli
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MHP lideri Bahçeli: Cinsel taciz skandalına adı karışan HDP'li Tuma Çelik'in milletvekilliği düşürülmeli

Yurt dışına çıkışı yasak: HDP'nin tecavüzcü milletvekili Çeiik'e ilişkin yeni gelişme
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Yurt dışına çıkışı yasak: HDP'nin tecavüzcü milletvekili Çeiik'e ilişkin yeni gelişme
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