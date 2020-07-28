HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek

İki yıl önce evli bir kadına tecavüz eden, mağdur kadının HDP milletvekillerince susturulmaya çalışıldığı ve ölümle tehdit edildiği ortaya çıkan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
HDP'den ihraç edilmişti
TBMM Hazırlık Komisyonu, AK Parti’li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.
- Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı. Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.