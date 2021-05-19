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Kuzey Irak ile Suriye arasında mekik dokurken öldürülen Sofi Nurettin, PKK ile PYD-YPG ilişkisine en somut kanıt niteliğinde. Son operasyon, mağaralarından çıkamayan PKK elebaşlarında da korku ve endişeye neden olurken, olay örgütteki çözülmeyi engellemek için gizli tutuluyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hedef tepe yönetim ​
Sofi Nurettin'in öldürüldüğü son operasyon, mağaralarından çıkamayan PKK elebaşlarında da korku ve endişeye neden olurken, olay örgütteki çözülmeyi engellemek için gizli tutuluyor.

Sofi Nurettin, PKK elebaşlarından Bahoz Erdal’ın 2007’de başlattığı KCK ve Suriye yapılanmasını 2 yıl sonra devralıp PYD-ABD bağlantısını kurdu. PYD- YPG’nin eğitim ve donatımı ile saha planlamalarında ABD askeri ile birlikte bizzat rol aldı.

ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
GÜNDEM
ABD Sofi'yi koruyamadı: PKK’nın Suriye’deki 1 numarasıydı
  • ABD’nin YPG’yi meşrulaştırma çalışmaları kapsamında Suriye’deki görevini Şahin Cilo’ya teslim edip Irak’ın kuzeyine geçti. Terör örgütü PKK da bu bağı gizlemek için Sofi Nurettin’in Irak’ın kuzeyine geçtiğini saklı tutuyordu. Kuzey Irak ile Suriye arasında mekik dokurken öldürülen Sofi Nurettin, PKK ile PYD-YPG ilişkisine en somut kanıt niteliğinde.

Bu mağarada vuruldu
GÜNDEM
Bu mağarada vuruldu

Son operasyon, mağaralarından çıkamayan PKK elebaşlarında da korku ve endişeye neden olurken, olay örgütteki çözülmeyi engellemek için gizli tutuluyor. Operasyonun sahaya yansımasıyla birlikte teslim olan terörist sayısının hızla artacağı değerlendiriliyor.

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