Hekim kusurlu soruşturma açılabilir: Mesleki sorumluluk kurulu hastalara güvence oldu

Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Mesleki Sorumluluk Kurulu”, hem hekim hem vatandaş için bir güvence oldu. Sağlık çalışanlarına soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili olan kurul, son olarak bir hastanın daha durumunu açıklığa kavuşturdu. Göğsündeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye başvuran Kader A.’yı muayene eden hekimin kanserli kitleyi tespit edememesi üzerine konu “Mesleki Sorumluluk Kurulu”na taşındı. Olayı, kurul adına Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Suat Can Ulukent inceledi. Ulukent tarafından yapılan inceleme sonrası memedeki kanserli kitlenin tespiti sürecinde ihmal olduğu belirlendi.

29 Eylül 2022 tarihinde

hazırlanıp kurula sunulan rapora göre, ihmali bulunan hekim hakkında soruşturma izni verilmesi ve ayrıca başkaca görevlilerin de sorumluluklarının bulunduğu görüşü sunuldu.

‘ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK’ DEMİŞTİ

Ön İnceleme Raporu’nda ifadesi alınan Kader A., 2018’de bir özel hastaneye başvurarak check- up yaptırdığını burada sonucun uzman hekim tarafından görülmediği, çekimi gerçekleştiren radyoloğun ise hastaya 6 ay sonra meme ultrasonunu tekrarlamasını söylediği belirtildi. 2 Ocak 2020’de yeniden aynı hastaneye giden Kader A., “Bu tetkiklerde memede kitle görünmesi üzerine Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İ.K.’ya yönlendirildim. Beni muayene etti ve ‘önemli bir şey olmadığını’ söyledi. Yaklaşık 3-4 ay sonrasında sağ göğsümde morarma olması üzerine 12 Mayıs 2020 tarihinde tekrar aynı hekime başvurdum. Hekime göğsümü gösterdiğimde ‘Ben seni patolojiye yollamadım mı?’ diye sordu. Doktora güvenim kalmadığı için başka bir hastaneye başvurdum. Buradaki meme kanseri teşhisi konuldu” dedi. 4 Kasım 2020’de kanser ilerlediği için memesi alınan genç kadın, ilk başvurduğu hastaneden şikayetçi oldu.

ESTETİK MASRAFLARI KARŞILANMALI

Kader A’nın avukatı Asiye Demirel, “Dosya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kurul oy birliğiyle, hastayı muayene eden doktorda özen eksikliği olduğunu ifade etti. Hekimin savunması alındıktan sonra hakkında cezalandırma kararı verildi. İtiraz üzerine usul hukuku gereği duruşma açıldı. İkinci duruşmadan kısa bir süre önce ‘Mesleki Sorumluluk Kurulu’ hayata geçirildi. Konuyu inceleyen kurul yalnızca adı geçen hekimin değil, bu süreçte görevli olan check-up sorumlusu, hastane mesul müdürü, ilgili radyoloji hekiminin ve bulunması halinde başka görevlilerin de sorumlulukların bulunduğuna işaret etti” şeklinde konuştu. Demirel, Kader A.’nın söz konusu estetik işlemlerinin de hekim tarafından karşılanması gerektiğine işaret etti.



