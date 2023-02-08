Helikopterler 10 dakikada bir havalandı: TSK deprem bölgelerine hava köprüsü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturulan “hava yardım koridoru” çalışmalarına devam ediyor.

DESTEK UÇUŞU

Bu kapsamda, uçan kale” olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin aralarında olduğu 38 helikopter ve 50 nakliye uçağıyla da hava köprüsü kuruldu. Deprem bölgesine, gün boyu arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler gece boyunca da devam etti. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da olduğu hava araçları yaklaşık 200 sorti destek uçuşu yapıldı.

YARALILAR DA TAŞINIYOR

Çalışmalar kapsamında deprem bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla taşındı. Arama kurtarma ekipleri ve ekipmanların deprem bölgesine ulaştırılmasında önemli katkı sağlayan helikopterler on dakikada bir havalandı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Şakirpaşa ve İncirlik’e inen yabancı yardım uçaklarının ekip ve malzemelerinin bölgeye intikalini de sağladı. Çok sayıda seyyar mutfak, tuvalet banyo üniteleri, jeneratör, seyyar fırınlar bölgeye hizmet vermek üzere sevk edildi. Bugün itibariyle Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Hastanesi bahçesine Seyyar Cerrahi Hastane kuruluyor.

NAKLİYEYE KATKI SAĞLIYOR

Edinilen bilgiye göre, bunların yanı sıra bugün hava şartlarının müsaade etmesiyle TSK, bölgede personel ve yardım malzemesi nakline katkı sağlamak için aralarında “uçan kale” olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat helikopterleri sevk ediyor. Helikopterler, hava şartlarının müsaade etmesinin ardından batıdaki birliklerden kaydırılmaya başlandı.

AKINCI DA BÖLGEDE

Bu arada, arama-kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşların aralıksız sürdüğü, Hava Kuvvetlerine ait uçakların Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin ulaşımını sağladığı bildirildi. Öte yandan, afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA’nın uçuşlarının devam ettiği öğrenildi.

2 uçak ekipleri taşıyacak

Cumhurbaşkanlığı’na ait 2 uçak, bölgede görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi. Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak. Bu arada Kapodokya Havalimanı’ndan 17 helikopter de bölgeye gitti.



