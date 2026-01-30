Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Hem ısırdı hem inkar etti: Bursa'da yakalanan şüphelinin ilginç ifadesi

Hem ısırdı hem inkar etti: Bursa'da yakalanan şüphelinin ilginç ifadesi

12:2030/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı "Ben bir şey yapmadım" dedi
Kendisini yakalayan bekçinin parmağını ısırdı "Ben bir şey yapmadım" dedi

Bursa’da bekçinin ‘dur’ ikazına rağmen kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamacada yakalandı. Çıkan arbedede bekçinin parmağını ısırarak yaralayan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Şahıs sorulara ise, "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" yanıtını verdi.

Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli buldukları 16 AEN plakalı aracı kontrol etmek istedi. Bu sırada araçtan inen bir şahıs koşarak kaçtı. Kaçan şüpheli yaklaşık 20 dakikalık kovalamaca sonucu Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yaşanan arbedede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs etkisiz hale getirildi. Yapılan incelemede Hüseyin Korhan T. olduğu öğrenilen şüphelinin araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin ve yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım, kaçmadım" diyerek kendisini savundu. Ancak üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan olayda yaralanan bekçi, hastanede tedavi edildikten sonra görevine döndü.


#Bursa
#Bekçi
#uyuşturucu madde
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı